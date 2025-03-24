Подорожание помидоров в Харькове продолжается, и цены на эти овощи в магазинах города выросли, сообщает Politeka.

На сегодняшний день средний ценник на красные томаты составляет 133,53 грн за 1 кг, что на 24,03 дороже по сравнению с февралем 2025 года. В крупных торговых сетях расценки меняются: в Ашане их можно приобрести за 125,00, в Метро – 124,70, а в Мегамаркете – за 180,40 за килограмм. В Novus ценник на красные составляет 104,00 гривен, что значительно дешевле, но стоимость все равно растет по сравнению с прошлыми месяцами.

Что касается розового овоща, то их средняя стоимость достигла 194,70 грн за 1 кг, что на 4,80 больше месяца назад. Цены на розовый овощ колеблются в зависимости от магазина: в Ашане они стоят 139,90 гривен, а в Метро – 249,50 за килограмм.

Еще больше возросла стоимость томат сливок. Если в феврале их средний ценник был 122,99 грн за килограмм, то на сегодняшний день она поднялась до 171,50. В магазинах Auchan цена на "сливку" составляет 145,50 гривен, в Мегамаркете - 197,50 за 1 кг.

Подорожание помидоров в Харькове является частью общей тенденции в Украине, что свидетельствует о повышении цен на овощи и другие продукты питания.

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