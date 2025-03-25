За останній рік подорожчання борщового набору в Харкові стало відчутним ударом по гаманцях містян.

Подорожчання борщового набору в Харкові відбулося на 19%, повідомляє Політека.

За даними аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), лише за останній місяць індекс традиційної страви збільшився на 9%, а приготувати 3-літрову каструлю стало дорожче на 19% в порівняння з 2024 роком. Наразі доведеться віддати 185 гривень. Це якщо додати дві скибочки батона, столову ложку сметани та зубчик часнику.

Найбільше зросла вартість моркви – на 271% за рік, а також на буряк (51%) і картоплю (26%). Водночас більше доведеться платити і за капусту (71%), томатну пасту (14%). М'ясо також не відстає – 500 г свинячих ребер зараз коштують у середньому 97,35 грн, що на 7% більше, ніж торік.

Подорожчання борщового набору в Харкові: причини

Експерти пояснюють таку ситуацію на ринку сезонним дефіцитом овочів, зниженням імпорту з Туреччини, а також стабільно високими витратами на корми для худоби та птиці. Водночас прогнозується, що з настанням тепла і збільшенням надоїв молока ціни на молочні продукти можуть дещо знизитися.

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