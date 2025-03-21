У цьому матеріалі ви дізнаєтеся про можливі графіки відключення світла в Харкові та області на суботу, 22 березня 2025 року.

В "Укренерго" розповіли про ситуацію в електромережі – чи плануються на суботу, 22 березня 2025 року, графіки відключення світла в Харкові та області, пише Політека.

Як повідомили в "Укренерго", енергосистема продовжує відновлюватися від наслідків масованих ракетних і дронових атак із боку російських окупаційних військ, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Завдяки сонячній погоді, яка сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій, в Україні спостерігається зниження рівня споживання електроенергії, повідомляє Політека. При цьому енергетики рекомендують українцям за можливості використовувати потужні електроприлади саме в період найактивнішої роботи СЕС – у денні години, приблизно з 10 до 16.

Наразі для Харкова та області не повідомлялося про запровадження графіків відключення світла на 22 березня 2025 року, але ситуація ще може змінитися. Додаткова інформація зʼявиться або на сайті обленерго, або на сторінках територіальних громад.

Але вже відомо, що в Харкові в неділю, 23 числа, діятимуть графіки відключення світла для частини Київського та Салтівського районів міста.

Також вже відомо, що в понеділок, будуть проводитися профілактичні роботи на території Люботинської громади, зокрема в місті Люботин, селах Мищенки, Нестеренки, Манченки, Травневе, Ударне.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.