В этом материале вы узнаете о возможных графиках отключения света в Харькове и области на субботу, 22 марта 2025 года.

В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в электросети - планируются ли на субботу, 22 марта 2025 года, графики отключения света в Харькове и области, пишет Политека.

Как сообщили в "Укрэнерго", энергосистема продолжает восстанавливаться от последствий массированных ракетных и дроновых атак со стороны российских оккупационных войск, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Благодаря солнечной погоде, способствующей эффективной работе бытовых солнечных электростанций, в Украине наблюдается снижение уровня потребления электроэнергии, сообщает Политека. При этом энергетики рекомендуют украинцам по возможности использовать мощные электроприборы именно в период активной работы СЭС – в дневные часы, приблизительно с 10 до 16.

Для Харькова и области пока не сообщалось о введении графиков отключения света на 22 марта 2025 года, но ситуация еще может измениться. Дополнительная информация появится либо на сайте облэнерго, либо на страницах территориальных общин.

Но уже известно, что в Харькове в воскресенье, 23 числа будут действовать графики отключения света для части Киевского и Салтовского районов города.

Также уже известно, что в понедельник будут проводиться профилактические работы на территории Люботинской общины, в частности в городе Люботин, селах Мищенко, Нестеренко, Манченки, Майское, Ударное.

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