У Харківській області в держзраді підозрюють вісьмох посадовців та місцевих депутатів.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Серед підозрюваних – четверо голів територіальних громад: Куп'янської, Південноміської, Балаклійської, Старосалтівської.
"Наразі голови Південноміської, Старосалтівської громад, депутат Солоницівської селищної ради Харківського району та секретарка Вільхівської сільської ради є підозрюваними та перебувають під вартою", – повідомив Фільчаков.
Крім того, правоохоронці заочно повідомили про підозру депутата Липецької сільської ради Харківського району, мера Балаклії та депутата Ізюмської міської ради від ОПЗЖ – за інформацією прокуратури, він перейшов на бік ворога і збирав відомості про учасників АТО/ООС, членів тероборони, місцевих правоохоронців.
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Нагадаємо, ЗСУ добряче пошарпали окупантів на Харківському напрямку.
Також повідомлялось, що з'явилося відео, як син підлеглої Бориса Джонсона під Харковом боровся з окупантами.
Крім того, Politeka.net писала, що відомий харківський спортсмен допомагав окупантам розстрілювати ЗСУ.