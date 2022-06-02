У Харківській області в держзраді підозрюють вісьмох посадовців та місцевих депутатів.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Серед підозрюваних – четверо голів територіальних громад: Куп'янської, Південноміської, Балаклійської, Старосалтівської.



"Наразі голови Південноміської, Старосалтівської громад, депутат Солоницівської селищної ради Харківського району та секретарка Вільхівської сільської ради є підозрюваними та перебувають під вартою", – повідомив Фільчаков.





Крім того, правоохоронці заочно повідомили про підозру депутата Липецької сільської ради Харківського району, мера Балаклії та депутата Ізюмської міської ради від ОПЗЖ – за інформацією прокуратури, він перейшов на бік ворога і збирав відомості про учасників АТО/ООС, членів тероборони, місцевих правоохоронців.

Нагадаємо, ЗСУ добряче пошарпали окупантів на Харківському напрямку.

Також повідомлялось, що з'явилося відео, як син підлеглої Бориса Джонсона під Харковом боровся з окупантами.

Крім того, Politeka.net писала, що відомий харківський спортсмен допомагав окупантам розстрілювати ЗСУ.