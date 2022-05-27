У російських загарбників на Харківському напрямку почалися масові бунти
Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ.
Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.
«Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!» - розповідає своїм командирам загарбник, який воює на сході України.
Судячи з розмови, що це вже не перший подібний випадок у цьому полку. І щоб хоч якось приборкати попередній взвод «бунтівників», їх «посадили на підвал».
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Та, як чуємо, це не дуже допомогло.
Якщо ж окупанти таки змусять «відказників» йти у наступ, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Телефонуйте на неї, щоб здатися в полон і зберегти життя.
Працює як для російських, так і для українських номерів.
Нагадаємо, що армія рф укріплюється, в розвідці назвали нові терміни завершення війни.
Як повідомляла Politeka, Україну попередили про обмеження використання американської зброї.
Також Politeka писала, що окупанти провели невдалі операції на двох напрямках.