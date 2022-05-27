Судя по перехвату телефонного разговора, это уже не первый подобный случай в этом полку.

У российских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты. Целые подразделения отказываются идти в наступление. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь (в отказе). Практически все!" - докладывает командирам один из оккупантов, воюющих на восточном направлении.

Судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод "бунтовщиков", их "посадили на подвал". Об этом командиры требуют сообщить новым "отказникам". Однако толку от этого, судя по всему, не очень много.

Если же оккупанты таки заставят "отказников" идти в наступление, СБУ напоминает о горячую телефонную линию 2402. Звоните на нее, чтобы сдаться в плен и сохранить жизнь. Работает как для российских, так и для украинских номеров.

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Как сообщала Politeka, Украину предупредили об ограничениях использования американского оружия.

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