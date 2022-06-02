В Харьковской области в госизмене подозревают восьмерых должностных лиц и местных депутатов.
Об этом в интервью "Укринформу" сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Среди подозреваемых-четверо глав территориальных общин: Купянской, Южногородской, Балаклейской, Старосалтовской.
"Сейчас главы Южногородской, Старосалтовской общин, депутат Солоницевского поселкового совета Харьковского района и секретарша Ольховского сельского совета являются подозреваемыми и находятся под стражей", – сообщил Фильчаков.
Кроме того, правоохранители заочно сообщили о подозрении депутата Липецкой сельского совета Харьковского района, мэра Балаклеи и депутата Изюмского городского совета от ОПЗЖ – по информации прокуратуры, он перешел на сторону врага и собирал сведения об участниках АТО/ООС, членов тероборони, местных правоохранителей.
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Напомним, ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Харьковском направлении.
Также сообщалось, что появилось видео, как сын подчиненной Бориса Джонсона под Харьковом боролся с оккупантами.
Кроме того Politeka.net писала, что известный харьковский спортсмен помогал оккупантам расстреливать ВСУ