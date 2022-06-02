Тактика окупантів там – одна на всіх, звична в такому становищі для будь-якого військового.

Українська армія вийшла на кордон з рф. Зокрема, такі місця є в Харківській області. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник і розповів, як окупанти намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ. Його слова процитував Telegram-канал APnews.

Тактика окупантів там - спробувати окопатися, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Він підкреслив, що це така тактика ворожої армії, щоб скувати українські війська. Зокрема, окупанти намагаються не допустити того, щоб один підрозділ ЗСУ могли перекинути туди, де "нам потрібно посилитися".

"Поблизу українського кордону з росією ворог намагається окопатися, нібито, там є загроза наших наступальних дій через українсько-російський кордон", - додав Олександр Мотузяник.

Варто зазначити, що впродовж доби російські війська завдали ударів по Харкову та кількох населених пунктів області. Окупанти обстріляли приватні будинки, господарчі споруди, школу та виробничу будівлю.



Нагадаємо, ЗСУ добряче пошарпали окупантів на Харківському напрямку.

Також повідомлялось, що з'явилося відео, як син підлеглої Бориса Джонсона під Харковом боровся з окупантами.

Крім того, Politeka.net писала, що відомий харківський спортсмен допомагав окупантам розстрілювати ЗСУ.