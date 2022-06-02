Тактика оккупантов там – одна на всех, привычная в таком положении для любого военного.

Украинская армия вышла на границу с рф. В частности, такие места есть в Харьковской области. Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник и рассказал, как оккупанты пытаются остановить контрнаступление ВСУ. Его слова процитировал Telegram-канал APnews.

Тактика оккупантов там – попробовать окопаться, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Он подчеркнул, что это такая тактика вражеской армии, чтобы сковать украинские войска. В частности, оккупанты пытаются не допустить того, чтобы одно подразделение ВСУ могли перебросить туда, где "нам нужно усилиться".

"Вблизи украинской границы с Россией враг пытается окопаться, якобы, там есть угроза наших наступательных действий через украинско-российскую границу", – добавил Александр Мотузяник.

Стоит отметить, что за сутки российские войска нанесли удары по Харькову и нескольким населенным пунктам области. Оккупанты обстреляли частные дома, хозяйственные постройки, школу и производственное здание.



Напомним, ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Харьковском направлении.

Также сообщалось, что появилось видео, как сын подчиненной Бориса Джонсона под Харьковом боролся с оккупантами.

Кроме того Politeka.net писала, что известный харьковский спортсмен помогал оккупантам расстреливать ВСУ.