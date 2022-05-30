Окупанти намагаються штучно ввести в обіг свої грошові знаки в кількох ОТГ, які захопили з початку війни.
Про це розповів голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону 30 травня. Про факти роздачі рублів відомо в декількох містах.
"Щодо введення в обіг рублів - так, у нас така інформація була по Вовчанській і Куп'янській громадах і територіях. Щодо примусової паспортизації-такої інформації у нас немає", - сказав Синєгубов.
Як і раніше, зелених коридорів з окупованих територій на підконтрольні Україні немає. Росіяни не дозволяють провезти гуманітарну допомогу.
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"По евакуаційних коридорах-ворог нам поки що не погоджує їх, не дозволяє завозити туди гуманітарну допомогу. Ці громади перебувають у важкому стані, бо вони повністю вже, кілька місяців фактично, з початку війни-перебувають під повною окупацією. Люди намагаються самоорганізуватися і виїхати, але це занадто небезпечно", — пояснив голова Харківської обласної військової адміністрації.
Нагадаємо, ЗСУ добряче пошарпали окупантів на Харківському напрямку.
Також повідомлялось, що з'явилося відео, як син підлеглої Бориса Джонсона під Харковом боровся з окупантами.
Крім того, Politeka.net писала, що відомий харківський спортсмен допомагав окупантам розстрілювати ЗСУ.