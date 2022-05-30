Оккупанты пытаются искусственно ввести в оборот свои денежные знаки в нескольких ОТГ, которые захватили с начала войны.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона 30 мая. О фактах раздачи рублей известно в нескольких городах.

"По введению в оборот рублей — да, у нас такая информация была по Волчанской и Купянской громадам и территориям. По принудительной паспортизации — такой информации у нас нет", — сказал Синегубов.

Как и раньше, зеленых коридоров с оккупированных территорий на подконтрольные Украине нет. Русские не разрешают провезти гуманитарную помощь.

"По эвакуационным коридорам — враг нам пока что не согласовывает их, не разрешает завозить туда гуманитарную помощь. Эти громады находятся в тяжелом состоянии, потому что они полностью уже, несколько месяцев фактически, с начала войны — находятся под полной оккупацией. Люди пытаются самоорганизоваться и выехать, но это слишком опасно", — объяснил глава Харьковской областной военной администрации.

Напомним, ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Харьковском направлении.

Также сообщалось, что появилось видео, как сын подчиненной Бориса Джонсона под Харьковом боролся с оккупантами.

Кроме того Politeka.net писала, что известный харьковский спортсмен помогал оккупантам расстреливать ВСУ.