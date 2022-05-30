Відсьогодні, 30 травня, у Харьківській області змінюється час комендантської години.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Харьківської ОДА Олег Синєгубов.

«Комендантська година триватиме із 22.00 до 06.00 години. Сьогодні підписав відповідне розпорядження», - повідомив Синєгубов.

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

«Перебувайте вдома та місцях убезпечення», - закликав головаа Харьківської ОДА.

Раніше Синєгубов повідомив, що за минулу добу по інфраструктурі міста Харкова зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ. Ворог завдав ударів по Київському району міста, внаслідок яких пошкодили житловий будинок і службовий автомобіль ДСНС України. Жертв немає.

По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.

Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає. Також піддавалися обстрілам Дергачівська і Чугуївська громади.

Українська авіація завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке. Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення броньованої техніки та російських військових.

Нагадаємо, ЗСУ добряче пошарпали окупантів на Харківському напрямку.

Також повідомлялось, що з'явилося відео, як син підлеглої Бориса Джонсона під Харковом боровся з окупантами.

Крім того, Politeka.net писала, що відомий харківський спортсмен допомагав окупантам розстрілювати ЗСУ.