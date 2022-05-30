Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Комендантский час продлится с 22.00 до 06.00 часов. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", - сообщил Синегубов.
В это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.
"Находитесь дома и местах обеспечения безопасности", - призвал председатель Харьковской ОГА.
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Ранее Синегубов сообщил, что за минувшие сутки по инфраструктуре города Харькова зафиксировано 3 обстрела из РСЗО. Враг нанес удары по Киевскому району города, в результате которых повредили жилой дом и служебный автомобиль ГСЧС Украины. Жертв нет.
По области в течение суток обстрелам подвергся Харьковский район: в с. Циркуны 2 человека ранены, в с. Шестаково от обстрелов пострадала женщина.
Ночью оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, предварительно пострадавших нет. Также подвергались обстрелам Дергачевская и Чугуевская общины.
Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Долгенькое. Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление бронированной техники и российских военных.
Напомним, ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Харьковском направлении.
Также сообщалось, что появилось видео, как сын подчиненной Бориса Джонсона под Харьковом боролся с оккупантами.
Кроме того Politeka.net писала, что известный харьковский спортсмен помогал оккупантам расстреливать ВСУ.