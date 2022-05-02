Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на успіхи української армії без втрат з українського боку не обходиться. І сьогодні, другого травня, стало відомо, що Харківщина втратила ще одного Героя - Олександра Педана. Про це повідомило регіональне видання "Лозова.Сіті"з посиланням на працівницю ліцею Галину Погорєлову, де навчався захисник України.

"Уламки ворожого снаряда жорстоко обірвали Молоде життя. Олександр був патріотом України, свідомим громадянином, чуйною людиною, любив життя, виховував дітей, завжди готовий прийти на допомогу. Сумуємо разом з сім'єю. Нехай душа Олександра знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!",- процитувало видання Галину.

Зазначено, що Олександру було 44 роки. Він був майором і командиром батальйону. З ним сьогодні, другого травня, прощається громада і спільнота ліцею #7, де він навчався.

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