Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про зміну комендантської години в області.

Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. З самого початку війни по всій Україні введено комендантську годину. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про зміну термінів у своєму тг-каналі.

"Увага, змінюється час комендантської години.

З сьогоднішнього дня, 2 травня, комендантська година буде щодня починатися о 21.00. і триватиме до 6.00 год.

В цей час заборонено пересуватися по місту пішки або транспортом. Не залишайте вдома і намагайтеся бути в укриттях!", - написав Синєгубов.

До цього Синєгубов розповів про те, що Харківщину обстріляли п'ять разів:

"За добу кафіри завдали по Харкову 5 артилерійських обстрілів. Постраждали Салтівка, ХТЗ. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка, Чугуїв. На жаль, загинули 3 людини, 8 мирних жителів отримали поранення".

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