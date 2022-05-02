Як пише Politeka.net, українці вже 68-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. З самого початку війни по всій Україні введено комендантську годину. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про зміну термінів у своєму тг-каналі.
"Увага, змінюється час комендантської години.
З сьогоднішнього дня, 2 травня, комендантська година буде щодня починатися о 21.00. і триватиме до 6.00 год.
В цей час заборонено пересуватися по місту пішки або транспортом. Не залишайте вдома і намагайтеся бути в укриттях!", - написав Синєгубов.
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