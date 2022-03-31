В обласній військовій адміністрації повідомили подробиці ситуації в регіоні.

Про ситуація в Харкові та області 31 березня повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на сторінці в Фейсбук.

Зазначається, що сьогодні у Харкові було неспокійно. Вдень росіяни влучили ракетою неподалік центра Харкова, також був інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Дані про постраждалих уточнюються.

Тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.

У одному із населених пунктів поряд із Ізюмом ми евакуювали близько 2500 людей.

«Робимо це для того, аби попередити можливі несприятливі наслідки. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Дякуючи ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів», - зазначив Синєгубов.

Крім того, лише за цю добу українській армії вдалося знищити 4 літаки - 1 винищувач і 3 бомбардувальника.

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