Увечері окупанти вели хаотичний вогонь по Харкову з різних видів озброєння, щоб дестабілізувати ситуацію в місті.

Після обстрілу російських окупантів у Харкові зруйновано підземний газопровід середнього тиску, приблизно 34 тисяч споживачів залишилися без газу. Про це повідомляє" Харківміськгаз " на своїй сторінці у Фейсбуці.

Через активні дії агресора без газопостачання залишилося близько 34 тисяч споживачів.

"Активні бойові дії, постійні обстріли і непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на цій ділянці газопроводу» - сказано в заяві.

Зазначимо, вчора ввечері повідомлялося, що ввечері окупанти вели хаотичний вогонь по Харкову з різних видів озброєння, щоб дестабілізувати ситуацію в місті.

Також мати і дитина загинули після авіаудару в Ізюмському районі, їх будинок був зруйнований. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, окупанти завдали авіаудару по С. Слобожанське Ізюмського району Харківської області. В результаті був пошкоджений житловий будинок. В результаті вибухових травм загинув 11-річний хлопчик і його мати. Окупанти авіаударом повністю зруйнували будинок.

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