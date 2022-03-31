Вечером оккупанты вели хаотический огонь по Харькову из разных видов вооружения, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе.

После обстрела российских оккупантов в Харькове разрушен подземный газопровод среднего давления, примерно 34 тысяч потребителей остались без газа. Об этом сообщает "Харківміськгаз" на своей странице в Фейсбуке.

Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тысяч потребителей.

«Активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на этом участке газопровода» - сказано в заявлении.

Отметим, вчера вечером сообщалось, что вечером оккупанты вели хаотический огонь по Харькову из разных видов вооружения, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе.

Также мать и ребенок погибли после авиаудара в Изюмском районе, их дом был разрушен. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, оккупанты нанесли авиаудар по с. Слобожанское Изюмского района Харьковской области. В результате был поврежден жилой дом. В результате взрывных травм погиб 11-летний мальчик и его мать. Оккупанты авиаударом полностью разрушили дом.

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