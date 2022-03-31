Жителі Харкова, які залишили місто у зв'язку з бойовими діями, почали повертатися.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.

"Дуже багато сьогодні до Харкова повертається родин. Якщо квартири зруйновані, ми надаємо місця в дитячих садках, школах або, якщо є можливість у друзів або знайомих залишитися. Але люди почали повертатися" , - додав він.

Однак Терехов підкреслив, що обстріли в місті не припиняються.

"Не було жодного спокійного дня, щоб у нас не було обстрілів. Причому, ці обстріли сьогодні ведуться з землі. До цього і з повітря були обстріли" , - зазначив мер.

Терехов також закликав жителів міста дотримуватися всіх заходів безпеки, тому що можливі будь-які моменти, пов'язані з вибухами".

Крім того, він поінформував, що до Харкова надходить гуманітарна допомога, працюють хлібозаводи, магазини, аптеки.

Нагадаємо, у Харкові після обстрілів без газопостачання залишилося близько 34 тисяч жителів: "Ремонт поки неможливий".

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