Мать и ребенок погибли после авиаудара в Изюмском районе, их дом был разрушен. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, оккупанты нанесли авиаудар по с. Слобожанское Изюмского района Харьковской области. В результате был поврежден жилой дом. В результате взрывных травм погиб 11-летний мальчик и его мать. Оккупанты авиаударом полностью разрушили дом.
«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)» - сказано в сообщении.
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