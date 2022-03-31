Мать и ребенок погибли после авиаудара в Изюмском районе, их дом был разрушен. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, оккупанты нанесли авиаудар по с. Слобожанское Изюмского района Харьковской области. В результате был поврежден жилой дом. В результате взрывных травм погиб 11-летний мальчик и его мать. Оккупанты авиаударом полностью разрушили дом.

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)» - сказано в сообщении.

война, оккупанты, военные РФ

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Мы также писали, украинские военные на одном из направлений за сутки отбили три вражеские атаки, оккупанты понесли большие потери. Об потерях врага сообщили в вечерней сводке представители оперативно-тактической группировки «Восток» на своей странице в Фейсбук.

Как стало известно, за 30 марта бойцы оперативно-тактической группировки отбили три атаки россиян на восточном направлении. В результате были ликвидированы около 200 российских военных

Напомним, "Не может не радовать": бойцы ВСУ накрыли артиллерией штаб чеченцев и огромное скопление техники.

Как сообщала Politeka, ВСУ отобрали у оккупантов полезный трофей, которым теперь будут отбивать авиаудары: "Предназначена для…".

Также Politeka писала, что "Пополнил свой боекомплект": одесситов предупредили о серьезной угрозе.