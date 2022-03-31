Жители Харькова, покинувшие город в связи с боевыми действиями, начали возвращаться.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Очень много сегодня в Харьков возвращается семей. Если квартиры разрушены, мы предоставляем места в детских садах, школах или, если есть возможность у друзей или знакомых остаться. Но люди начали возвращаться",- добавил он.

игорь терехов, скрин

Однако Терехов подчеркнул, что обстрелы в городе не прекращаются.

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"Не было ни одного спокойного дня, чтобы у нас не было обстрелов. Причем, эти обстрелы сегодня ведутся с земли. До этого и с воздуха были обстрелы",- отметил мэр.

харьковская ога обстрел

Терехов также призвал жителей города соблюдать все меры безопасности, потому что возможны любые моменты, связанные со взрывами

Кроме того, он проинформировал, что в Харьков поступает гуманитарная помощь, работают хлебозаводы, магазины, аптеки.

Напомним, в Харькове после обстрелов без газоснабжения осталось около 34 тысяч жителей: "Ремонт пока невозможен".

Как сообщлось, на Харьковщине оккупанты авиаударом полностью разрушили дом: забрали жизнь 11-летнего мальчика и матери.