Жители Харькова, покинувшие город в связи с боевыми действиями, начали возвращаться.
Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
"Очень много сегодня в Харьков возвращается семей. Если квартиры разрушены, мы предоставляем места в детских садах, школах или, если есть возможность у друзей или знакомых остаться. Но люди начали возвращаться",- добавил он.
Однако Терехов подчеркнул, что обстрелы в городе не прекращаются.
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"Не было ни одного спокойного дня, чтобы у нас не было обстрелов. Причем, эти обстрелы сегодня ведутся с земли. До этого и с воздуха были обстрелы",- отметил мэр.
Терехов также призвал жителей города соблюдать все меры безопасности,
потому что возможны любые моменты, связанные со взрывами
Кроме того, он проинформировал, что в Харьков поступает гуманитарная помощь, работают хлебозаводы, магазины, аптеки.
Напомним, в Харькове после обстрелов без газоснабжения осталось около 34 тысяч жителей: "Ремонт пока невозможен".
Как сообщлось, на Харьковщине оккупанты авиаударом полностью разрушили дом: забрали жизнь 11-летнего мальчика и матери.