В областной военной администрации сообщили подробности ситуации в регионе.

О ситуации в Харькове и области 31 марта сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на странице в Фейсбук.

Отмечается, что сегодня в Харькове было неспокойно. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова, также был интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются.

Продолжаются бои за изюм, в этом направлении Вооруженные силы держат позиции.

В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом мы эвакуировали около 2500 человек.

"Делаем это для того, чтобы предупредить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ, эвакуация прошла без обстрелов", - отметил Синегубов.

Кроме того, только за эти сутки украинской армии удалось уничтожить 4 самолета - 1 истребитель и 3 бомбардировщика.

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