У Харкові виявили зрадницю України, яка регулярно постачала російських окупантів інформацією про розташування ЗСУ
Про те, чим загрожує українці подібна передача даних, що стосується місцезнаходження ЗСУ на Харківщині, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує
Як стало відомо, фігурантка справи, в період з 25-го лютого по 9-го березня, користуючись месенджером стабільно відправляла представнику країни-агресора інформацію про місцезнаходження військової техніки, особовий склад ЗСУ, а також про їх пересування по місту.
Крім того, зрадниця усвідомлювала, що подібні дані ворог стане використовувати для подальших бомбардувань мирного міста.
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На цей момент цій громадянці повідомили підозру в державній зраді, згідно з частиною 2 статті 111 "Кримінального кодексу України". Відповідно до статті 615 "Кримінально-процесуального кодексу України", наразі диверсантку утримують під вартою.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти знову обстріляли житлові будинки та школу в Харкові.
Також раніше ми інформували про те, що у Харкові російські окупанти обстріляли авто з людьми.
А до цього наш портал повідомляли про те, що Харків пережив ще одну важку ніч - кадри наслідків бомбардування.