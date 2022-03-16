Знала, що Харків зруйнують, але все одно передавала інформацію.

У Харкові виявили зрадницю України, яка регулярно постачала російських окупантів інформацією про розташування ЗСУ

Про те, чим загрожує українці подібна передача даних, що стосується місцезнаходження ЗСУ на Харківщині, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує Офіс Генпрокурора .

Як стало відомо, фігурантка справи, в період з 25-го лютого по 9-го березня, користуючись месенджером стабільно відправляла представнику країни-агресора інформацію про місцезнаходження військової техніки, особовий склад ЗСУ, а також про їх пересування по місту.

Крім того, зрадниця усвідомлювала, що подібні дані ворог стане використовувати для подальших бомбардувань мирного міста.

На цей момент цій громадянці повідомили підозру в державній зраді, згідно з частиною 2 статті 111 "Кримінального кодексу України". Відповідно до статті 615 "Кримінально-процесуального кодексу України", наразі диверсантку утримують під вартою.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти знову обстріляли житлові будинки та школу в Харкові.

Також раніше ми інформували про те, що у Харкові російські окупанти обстріляли авто з людьми.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Харків пережив ще одну важку ніч - кадри наслідків бомбардування.