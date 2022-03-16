Знала, что Харьков разрушат, но все равно передавала информацию.

В Харькове выявили предательницу Украины, которая регулярно снабжала российских оккупантов информацией о расположении ВСУ

О том, чем грозит украинке подобная передача данных, касающаяся местонахождения ВСУ на Харьковщине, на своей странице в соцсети Facebook, информирует Офис Генпрокурора .

Как стало известно, фигурантка дела, в период с 25-го февраля по 9-го марта, пользуясь мессенджером стабильно отправляла представителю страны-агрессора информацию о местонахождении военной техники, личном составе ВСУ, а также об их передвижении по городу.

Кроме того, предательница давала себе отчет, что подобные данные враг станет использовать для дальнейших бомбардировок мирного города.

На данный момент этой гражданке сообщили подозрении в государственной измене, согласно части 2 статьи 111 "Уголовного кодекса Украины". В соответствии со статьей 615 "Уголовно-процессуального кодекса Украины", сейчас диверсантку содержат под стражей.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты вновь обстреляли жилые дома и школу в Харькове.

Также ранее мы информировали о том, что в Харькове российские оккупанты обстреляли авто с людьми.

А до этого наш портал сообщали о том, что Харьков пережил еще одну трудную ночь - кадры последствий бомбардировки.