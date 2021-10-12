У самому центрі Харкова тролейбус влетів у зупинку - очевидці розкрили деталі того, що відбувається.

Як повідомляє телеграм-канал "Труха", транспорт розніс зупинку на Сумській.

"Рогата Тесла не розрахувала габарити і зачепила чекалочку. Попередньо, ніхто не постраждав. Намічається пробка, майте на увазі!",- йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Харкові п'яний чоловік влаштував погром у тролейбусі.

Про це інформують в обласному управлінні Нацполіції.

Так, в Індустріальному районі п'яний чоловік під час поїздки в тролейбусі вибив ногою скло в двері - причину свого вчинку він не пояснив.

Хулігана затримали співробітники поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне хулігану загрожує до 5 років в'язниці.

Нагадаємо, трагічна аварія сталася на трасі Київ-Харків, фото: за життя дитини борються лікарі

Як повідомляла Politeka, у Харкові авто швидкої влетіло в патрульних: момент аварії потрапив на відео

Також Politeka писала, що людей збили на зупинці в Харкові, фото: "виходили з трамвая".