У самому центрі Харкова тролейбус влетів у зупинку - очевидці розкрили деталі того, що відбувається.
Як повідомляє телеграм-канал "Труха", транспорт розніс зупинку на Сумській.
"Рогата Тесла не розрахувала габарити і зачепила чекалочку. Попередньо, ніхто не постраждав. Намічається пробка, майте на увазі!",- йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Харкові п'яний чоловік влаштував погром у тролейбусі.
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Про це інформують в обласному управлінні Нацполіції.
Так, в Індустріальному районі п'яний чоловік під час поїздки в тролейбусі вибив ногою скло в двері - причину свого вчинку він не пояснив.
Хулігана затримали співробітники поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне хулігану загрожує до 5 років в'язниці.
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