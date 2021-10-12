В самом центре Харькова троллейбус влетел в остановку - очевидцы раскрыли детали происходящего.
Как сообщает телеграм-канал "Труха", транспорт разнес остановку на Сумской.
"Рогатая Тесла не рассчитала габариты и зацепила ожидалочку. Предварительно, никто не пострадал. Намечается пробка, имейте ввиду!", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вХарькове пьяный мужчина устроил погром в троллейбусе.
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Об этом информируют в областном управлении Нацполиции.
Так, в Индустриальном районе пьяный мужчина во время поездки в троллейбусе выбил ногой стекло в двери - причину своего поступка он не объяснил.
Хулигана задержали сотрудники полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное хулигану грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".