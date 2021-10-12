В самом центре Харькова троллейбус влетел в остановку - очевидцы раскрыли детали происходящего.

Как сообщает телеграм-канал "Труха", транспорт разнес остановку на Сумской.

"Рогатая Тесла не рассчитала габариты и зацепила ожидалочку. Предварительно, никто не пострадал. Намечается пробка, имейте ввиду!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вХарькове пьяный мужчина устроил погром в троллейбусе.

Об этом информируют в областном управлении Нацполиции.

Так, в Индустриальном районе пьяный мужчина во время поездки в троллейбусе выбил ногой стекло в двери - причину своего поступка он не объяснил.

Хулигана задержали сотрудники полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное хулигану грозит до 5 лет тюрьмы.

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