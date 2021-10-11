У Харкові в терміновому порядку для прийому хворих на ковід в медустановах були підготовлені 190 додаткових ліжок.

Про це повідомляють «Харьковские известия» .

Так, тепер у Харкові приймають шість міських лікарень — №8, 13, 17, 18 і 25, а також пологовий будинок №2, всього розгорнуто понад 1,5 тисяч ліжок.

«18-та лікарня почала приймати людей у неділю з 22.00, за ніч прийняли 50 осіб. Міська клінічна лікарня № 8, розташована в медкомплексі в 602 м / р, почала приймати пацієнтів з коронавірусною хворобою сьогодні вранці, 11 жовтня.

Це лікарня кардіологічного напрямку, тут прийматимуть пацієнтів з інфарктами та ковідом», — заявила віце-мер Світлана Горбунова-Рубан.

На сьогоднішній день вільні місця є в лікарнях №8, 17, 18 і в пологовому будинку.

Раніше повідомлялося, що в Харкові за минулий тиждень співробітники поліції "зловили" 326 порушників масочного режиму.

Про це розповіли в ГУ Нацполіції Харківської області.

Мешканцям винесли постанови про накладення штрафів, передбачених ч.2 ст. 44-3 кодексу України.

Відомо, що мінімальна сума штрафу становить 170 гривень.

Нагадаємо, що Харківська лікарня заповнилася в перший день роботи: "Медики падають з ніг"

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