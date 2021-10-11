В Харькове в срочном порядке для приема больных ковидом в медучреждениях были подготовлены 190 дополнительных коек.

Об этом сообщают «Харьковские известия» .

Так, теперь в Харькове принимают шесть городских больниц — №8, 13, 17, 18 и 25, а также роддом №2, всего развернуто более 1,5 тыс. коек.

«18-я больница начала принимать людей в воскресенье с 22.00, за ночь приняли 50 человек. Городская клиническая больница №8, расположенная в медкомплексе в 602 м/р, начала принимать пациентов с коронавирусной болезнью сегодня утром, 11 октября.

Это больница кардиологического направления, здесь будут принимать пациентов с инфарктами и ковидом», — заявила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.

На сегодняшний день свободные места есть в больницах №8, 17, 18 и в роддоме.

Ранее сообщалось, что в Харькове за прошедшую неделю сотрудники полиции "поймали" 326 нарушителей масочного режима.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Жителям вынесли постановления о наложении штрафов, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины.

Известно, что минимальная сумма штрафа составляет 170 гривен.

Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"

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