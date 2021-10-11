На Харківщині на жінку напала дика лисиця-в цьому ж районі зафіксовано два випадки сказу.
Про це пише Kharkiv Today.
Так, на Харківщині тварина покусала місцеву жительку села Андріївка, що в Балаклійському районі.
У Балаклійській лабораторії попереджають про небезпеку сказу і просять провести роз'яснювальну роботу з господарями тварин.
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"Просимо вас під час роботи проводити роз'яснювальну роботу з відвідувачами - власниками тварин про небезпеку та посилити заходи власної безпеки", - кажуть у лабораторії.
Раніше повідомлялося, що в Харкові тільки за минулий тиждень співробітники поліції "зловили" 326 порушників масочного режиму.
Про це розповіли в ГУ Нацполіції Харківської області.
Мешканцям винесли постанови про накладення штрафів, передбачених ч.2 ст. 44-3 кодексу України.
Відомо, що мінімальна сума штрафу становить 170 гривень.
"Перш за все, поліцейськими проводиться роз'яснювальна робота з громадянами. У разі виявлення злісних порушників, які не реагують на попередження, працівники поліції складають протоколи про адміністративне правопорушення", — зазначила інспектор відділу поліції в метро.
Нагадаємо, що Харківська лікарня заповнилася в перший день роботи: "Медики падають з ніг"
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