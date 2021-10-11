На Харьковщине на женщину напала дикая лиса - в этом же районе зафиксировано два случая бешенства.
Об этом пишет Kharkiv Today.
Так, на Харьковщине животное покусало местную жительницу села Андреевка, что в Балаклейском районе.
В Балаклейской лаборатории предупреждают об опасности бешенства и просят провести разъяснительную работу с хозяевами животных.
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"Просим вас во время работы проводить разъяснительную работу с посетителями - владельцами животных об опасности и усилить меры собственной безопасности", - говорят в лаборатории.
Ранее сообщалось, что в Харькове только за прошедшую неделю сотрудники полиции "поймали" 326 нарушителей масочного режима.
Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Жителям вынесли постановления о наложении штрафов, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины.
Известно, что минимальная сумма штрафа составляет 170 гривен.
"Прежде всего, полицейскими проводится разъяснительная работа с гражданами. В случае выявления злостных нарушителей, которые не реагируют на предупреждения, работники полиции составляют протоколы об административном правонарушении", — отметила инспектор отдела полиции в метро.
Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"
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