На Харьковщине на женщину напала дикая лиса - в этом же районе зафиксировано два случая бешенства.

Об этом пишет Kharkiv Today.

Так, на Харьковщине животное покусало местную жительницу села Андреевка, что в Балаклейском районе.

В Балаклейской лаборатории предупреждают об опасности бешенства и просят провести разъяснительную работу с хозяевами животных.

"Просим вас во время работы проводить разъяснительную работу с посетителями - владельцами животных об опасности и усилить меры собственной безопасности", - говорят в лаборатории.

Ранее сообщалось, что в Харькове только за прошедшую неделю сотрудники полиции "поймали" 326 нарушителей масочного режима.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Жителям вынесли постановления о наложении штрафов, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины.

Известно, что минимальная сумма штрафа составляет 170 гривен.

"Прежде всего, полицейскими проводится разъяснительная работа с гражданами. В случае выявления злостных нарушителей, которые не реагируют на предупреждения, работники полиции составляют протоколы об административном правонарушении", — отметила инспектор отдела полиции в метро.

Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"

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