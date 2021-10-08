У Харкові легковик влетів у зупинку-з'явилася інформація про постраждалих.

Про це повідомили в прес-служби патрульної поліції Харківської області.

"За попередньою інформацією учасниками ДТП стали автомобілі: Toyota і ВАЗ 2110. В результаті ДТП медики госпіталізували в лікарню водія і пасажирку з автомобіля ВАЗ", - йдеться в повідомленні.

Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що в Харкові неадекват пошкодив авто швидкої допомоги.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

Хуліган бив ногами машину, коли лікарі разом з водієм піднялися на шостий поверх будинку для транспортування хворого.

Співробітники поліції знайшли 26-річного зловмисника, який був п'яний.

Причину свого вчинку він пояснити не зміг.

Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

До слова, нещодавно у Харківській області сталася аварія, повилися фото з місця подій.

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