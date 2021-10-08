У Харкові легковик влетів у зупинку-з'явилася інформація про постраждалих.
Про це повідомили в прес-служби патрульної поліції Харківської області.
"За попередньою інформацією учасниками ДТП стали автомобілі: Toyota і ВАЗ 2110. В результаті ДТП медики госпіталізували в лікарню водія і пасажирку з автомобіля ВАЗ", - йдеться в повідомленні.
Обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група.
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Раніше повідомлялося, що в Харкові неадекват пошкодив авто швидкої допомоги.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.
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