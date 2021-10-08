В Харькове легковушка влетела в остановку - появилась информация о пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службы патрульной полиции Харьковской области.
«По предварительной информации участниками ДТП стали автомобили: Toyota и ВАЗ 2110. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажирку из автомобиля ВАЗ», — говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
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Ранее сообщалось, что в Харькове неадекват повредил авто скорой помощи.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
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Причину своего поступка он объяснить не смог.
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К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
Как сообщала Politeka, в Харькове автомобиль "влетел" бетонный забор, водитель исчез: детали аварии
Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.