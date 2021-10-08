В Харькове легковушка влетела в остановку - появилась информация о пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службы патрульной полиции Харьковской области.

«По предварительной информации участниками ДТП стали автомобили: Toyota и ВАЗ 2110. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажирку из автомобиля ВАЗ», — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Харькове неадекват повредил авто скорой помощи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Хулиган бил ногами машину, когда врачи вместе с водителем поднялись на шестой этаж дома для транспортировки больного.

Сотрудники полиции нашли 26-летнего злоумышленника, который был пьян.

Причину своего поступка он объяснить не смог.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.

Как сообщала Politeka, в Харькове автомобиль "влетел" бетонный забор, водитель исчез: детали аварии

Также Politeka писала, что авто зацепило женщину и девочку: в Харьковской области машина слетела в кювет, очевидцы опубликовали кадры.