Харків днями може опинитися в "червоній" зоні карантину.
Про це повідомила директор Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любов Махота, передає "Об'єктив".
"За рівнем госпіталізації при критичному 60% ми маємо сьогодні 68,6%. Цей показник також перевищено два дні поспіль. Останній показник, який перевищено, це завантаженість ліжок з киснем. При критичному 65% ми маємо 66,4%. На сьогодні цей показник становив 70,1%", - говорить Махота.
Для переходу регіону в "червону" зону передбачено перевищення критичного рівня три дні поспіль. Тобто, якщо і завтра показники будуть перевищені-збереться комісія, на якій розглянуть питання про віднесення Харківської області до "червоної" зони.
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До слова, у харківській «чорнобильській» лікарні з 1 жовтня почали приймати пацієнтів з ковідом.
Вже за перший день роботи медзаклад майже повністю заповнили важкими пацієнтами.
Про це повідомила заступник директора лікарні Олена Омельяненко. Відомо, що в лікарні створили 170 ліжко-місць, з них з потоковим киснем – 140.
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