Харьков на днях может оказаться в “красной” зоне карантина.

Об этом сообщила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота, передает "Объектив".

"По уровню госпитализации при критическом 60% мы имеем сегодня 68,6%. Этот показатель также превышен два дня подряд. Последний показатель, который превышен, это загруженность коек с кислородом. При критическом 65% мы имеем 66,4%. На сегодня этот показатель составлял 70,1%”, – говорит Махота.



Для перехода региона в “красную” зону предусмотрено превышение критического уровня три дня подряд. То есть, если и завтра показатели будут превышены - соберется комиссия, на которой рассмотрят вопрос об отнесении Харьковской области к “красной” зоне.

К слову, в харьковской «чернобыльской» больнице с 1 октября начали принимать пациентов с ковидом.

Уже за первый день работы медучреждение почти полностью заполнили тяжелыми пациентами.

Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко. Известно, что в больнице создали 170 койко-мест, из них с потоковым кислородом – 140.

Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"

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