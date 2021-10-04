Харьков на днях может оказаться в “красной” зоне карантина.
Об этом сообщила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота, передает "Объектив".
"По уровню госпитализации при критическом 60% мы имеем сегодня 68,6%. Этот показатель также превышен два дня подряд. Последний показатель, который превышен, это загруженность коек с кислородом. При критическом 65% мы имеем 66,4%. На сегодня этот показатель составлял 70,1%”, – говорит Махота.
Для перехода региона в “красную” зону предусмотрено превышение критического уровня три дня подряд. То есть, если и завтра показатели будут превышены - соберется комиссия, на которой рассмотрят вопрос об отнесении Харьковской области к “красной” зоне.
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К слову, в харьковской «чернобыльской» больнице с 1 октября начали принимать пациентов с ковидом.
Уже за первый день работы медучреждение почти полностью заполнили тяжелыми пациентами.
Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко. Известно, что в больнице создали 170 койко-мест, из них с потоковым кислородом – 140.
Напомним, что харьковская больница заполнилась в первый день работы: "Медики падают с ног"
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