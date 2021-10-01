На Харківщині в лісі загубився 44-річний житель міста Барвінкове
Чоловік разом з дружиною і товаришем поїхали за грибами. Всі з лісу вийшли, крім Сергія, передає "Харків лайф".
Незважаючи на те, що на пошуки заблукалого кинулися родичі і волонтери, з лісу він вийшов сам на наступний ранок після пропажі.
«Доводилося вздовж річки поповзом через зарості і повалені дерева пробиратися. Думав, що йду правильно, але, коли пройшов 1-2 години, а картинка попереду не змінювалася, зрозумів, що збився зі шляху», — каже Сергій.
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До слова, у Харкові на шкільному стадіоні знайшли 6 річного хлопчика без свідомості
На даний момент хлопчик перебуває у важкому стані в Харківській міській лікарні.
Повідомлення про госпіталізацію 6-річної дитини до реанімаційного відділення надійшло до поліції о 18:00.
За словами чергового лікаря, по приїзду медики виявили на шкільному стадіоні по вулиці Академіка Павлова дитину без свідомості, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота.
Наразі всі обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.
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