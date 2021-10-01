На Харьковщине в лесу потерялся 44-летний житель города Барвенково
Мужчина вместе с супругой и товарищем поехали за грибами. Все из леса вышли, кроме Сергея, передает "Харьков лайф".
Несмотря на то, что на поиски заблудшего бросились родственники и волонтеры, из леса он вышел сам на следующее утро после пропажи.
«Приходилось вдоль речки ползком через заросли и поваленные деревья пробираться. Думал, что иду правильно, но, когда прошел 1-2 часа, а картинка впереди не менялась, понял, что сбился с пути», — говорит Сергей.
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К слову, в Харькове на школьном стадионе нашли 6 летнего мальчика без сознания
На данный момент мальчик находится в тяжелом состоянии в харьковской городской больнице.
Сообщение о госпитализации 6-летнего ребенка в реанимационное отделение поступило в полицию в 18:00.
По словам дежурного врача, по приезду медики обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота.
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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