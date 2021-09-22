У центрі Харкова зіткнулися два автомобілі
У Харкові на вулиці Сумській біля парку ім. Горького зіткнулися Nissan Leaf і Porsche.
За попередньою інформацією, жінка-водій автомобіля Nissan Leaf, повертаючи вліво, не поступилася дорогою автомобілю Porsche, який їхав назустріч.
В результаті аварії ніхто не постраждав.
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На водія автомобіля Nissan патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.
До слова, у Харкові в ДТП постраждали маленькі діти.
Про аварію розповіли в харківських каналах Telegram.
Аварія сталася близько 21: 00 поблизу Благовіщенського собору - зіткнулися два авто таксі.
За словами очевидців, один з таксистів проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався в інше таксі. В одному з таксі їхала мама двома дітьми-одна дитина отримала серйозні травми.
Перехожі до приїзду швидкої намагалися допомогти постраждалим, заспокоювали дітей, які сильно злякалися.
Жінку з дітьми госпіталізували до лікарні. На щастя, жертв немає.
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