В центре Харькова столкнулись два автомобиля

В Харькове на улице Сумской возле парка им. Горького столкнулись Nissan Leaf и Porsche.

По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Nissan Leaf, поворачивая влево, не уступила дорогу автомобилю Porsche, который ехал навстречу.

В результате аварии никто не пострадал.

На водителя автомобиля Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

К слову, в Харькове в ДТП пострадали маленькие дети.

Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.

Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.

По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.

Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.

Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.

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