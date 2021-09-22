В центре Харькова столкнулись два автомобиля
В Харькове на улице Сумской возле парка им. Горького столкнулись Nissan Leaf и Porsche.
По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Nissan Leaf, поворачивая влево, не уступила дорогу автомобилю Porsche, который ехал навстречу.
В результате аварии никто не пострадал.
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На водителя автомобиля Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
К слову, в Харькове в ДТП пострадали маленькие дети.
Об аварии рассказали в харьковских каналах Telegram.
Авария произошла около 21:00 вблизи Благовещенского собора - столкнулись два авто такси.
По словам очевидцев, один из таксистов проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в другое такси. В одном из такси ехала мама двумя детьми - один ребенок получил серьезные травмы.
Прохожие до приезда скорой пытались помочь пострадавшим, успокаивали детей, которые сильно испугались.
Женщину с детьми госпитализировали в больницу. К счастью, жертв нет.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".