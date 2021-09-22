Харків'яни скаржаться на брудне повітря в місті

Так, жителі просять місцеву владу впливати на жителів приватного сектора, які палять листя.

Через це, за словами місцевих, вулиці часто заволікає димом.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті міськради.

"З початком збирання врожаю і виконання робіт в садах і городах щорічно (восени і навесні) виникає одна і та ж пробема - куди подіти сміття. Приватний сектор вирішує все просто: палять листя і все сміття.

Дим і смог загортає весь Харків (((прохання розробити механізм впливу на народ з приватного сектора, щоб припинити це свавілля. Хочеться вечорами гуляти з дітьми і дихати повітрям, мати можливість відкрити вікна, - йдеться в повідомленні.

Раніше в Харківській області знайшли моторошну знахідку часів Другої світової

21 вересня піротехнічні групи ДСНС України провели обстеження Ізюмського та Харківського районів для виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Всього було виявлено три артснаряди діаметром 76 мм, і мінометна міна діаметром 82 мм.

Їх знищили на спеціальному підривному майданчику.

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