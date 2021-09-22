Харьковчане жалуются на грязный воздух в городе
Так, жители просят местную власть воздействовать на жителей частного сектора, которые палят листья.
Из-за этого, по словам местных, улицы часто заволакивает дымом.
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
"С началом уборки урожая и выполнения работ в садах и огородах ежегодно (осенью и весной) возникает одна и та же пробема - куда девать мусор. Частный сектор решает все просто: палят листву и весь мусор.
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Дым и смог укутывает весь Харьков((( Просьба разработать механизм воздействия на народ из частного сектора, чтоб прекратить этот беспредел. Хочется вечерами гулять с детьми и дышать воздухом, иметь возможность открыть окна, - говорится в сообщении.
Ранее в Харьковской области нашли жуткую находку времен Второй мировой
21 сентября пиротехнические группы ГСЧС Украины провели обследование Изюмского и Харьковского районов для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Всего было обнаружено три артснаряда диаметром 76 мм, и минометная мина диаметром 82 мм.
Их уничтожили на специальной подрывной площадке.
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