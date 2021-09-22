Харьковчане жалуются на грязный воздух в городе

Так, жители просят местную власть воздействовать на жителей частного сектора, которые палят листья.

Из-за этого, по словам местных, улицы часто заволакивает дымом.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

"С началом уборки урожая и выполнения работ в садах и огородах ежегодно (осенью и весной) возникает одна и та же пробема - куда девать мусор. Частный сектор решает все просто: палят листву и весь мусор.

Дым и смог укутывает весь Харьков((( Просьба разработать механизм воздействия на народ из частного сектора, чтоб прекратить этот беспредел. Хочется вечерами гулять с детьми и дышать воздухом, иметь возможность открыть окна, - говорится в сообщении.

Ранее в Харьковской области нашли жуткую находку времен Второй мировой

21 сентября пиротехнические группы ГСЧС Украины провели обследование Изюмского и Харьковского районов для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Всего было обнаружено три артснаряда диаметром 76 мм, и минометная мина диаметром 82 мм.

Их уничтожили на специальной подрывной площадке.

Также мы писали ранее, что возле Харькова обнаружили "неприятную находку", жуткие фото: "Около 300 черепов"

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП