У Харкові біля центрального РАЦСу спалахнула пожежа
Про це повідомляє телегра-канал "Труха".
"Пожежа біля центрального РАЦСу. На Сумській, прямо біля Палацу одруження, горить дерево 🌳якась парочка впритул не помічає сигналів долі",-йдеться в повідомленні.
"Сигнал не те слово🔥", "цікаво, від чого воно загорілося", "так навпаки ж: сімейне життя буде вогонь", "Нормально. Цілий день дощ, дерево горить"," ями на дорозі прям смотряться головне ноги не зламати", - пишуть в мережі.
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Раніше повідомлялося, що в Харкові весільний автомобіль потрапив в аварію
Про це повідомили в Telegram-каналі Труха Харків.
Так, 14 вересня сталася ДТП на вулиці Сумській, в ДТП потрапили три автомобілі, серед яких було весільне авто.
ДТП сталася на вулиці Сумській-три автомобілі Subaru, Nissan і Chevrolet Aveo зіткнулися на перехресті вулиць Сумська і Динамівська.
Зокрема, в аварію потрапило весільне авто Chevrolet Aveo.
Поки немає інформації про постраждалих.
Відео з місця аварії можна побачити тут.
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