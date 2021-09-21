В Харькове возле центрального ЗАГСа вспыхнул пожар
Об этом сообщает телегра-канал "Труха".
"Пожар у центрального ЗАГСа. На Сумской, прямо возле дворца бракосочетания, горит дерево 🌳Какая-то парочка в упор не замечает сигналов судьбы", - говорится в сообщении.
"Сигнал не то слово🔥", "Интересно, от чего оно загорелось", "Так наоборот же: семейная жизнь будет огонь", "Нормально. Целый день дождь, дерево горит", "Ямы на дороге прям смотряться главное ноги не сломать", - пишут в сети.
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Ранее сообщалось, что в Харькове свадебный автомобиль попал в аварию
Об этом сообщили в Telegram-канале Труха Харьков.
Так, 14 сентября произошло ДТП на улице Сумской, в ДТП попали три автомобиля, среди которых было свадебное авто.
ДТП произошло на улице Сумской - три автомобиля Subaru, Nissan и Chevrolet Aveo столкнулись на перекрестке улиц Сумская и Динамовская.
В частности, в аварию попало свадебное авто Chevrolet Aveo.
Пока нет информации о пострадавших.
Видео с места аварии можно увидеть здесь.
Напомним, трагическая авария произошла на трассе Киев-Харьков, фото: за жизнь ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, в Харькове авто скорой влетело в патрульных: момент аварии попал на видео
Также Politeka писала, что людей сбили на остановке в Харькове, фото: "выходили из трамвая".