Что известно на данный момент

В Харькове возле центрального ЗАГСа вспыхнул пожар

Об этом сообщает телегра-канал "Труха".

"Пожар у центрального ЗАГСа. На Сумской, прямо возле дворца бракосочетания, горит дерево 🌳Какая-то парочка в упор не замечает сигналов судьбы", - говорится в сообщении.

"Сигнал не то слово🔥", "Интересно, от чего оно загорелось", "Так наоборот же: семейная жизнь будет огонь", "Нормально. Целый день дождь, дерево горит", "Ямы на дороге прям смотряться главное ноги не сломать", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что в Харькове свадебный автомобиль попал в аварию

Об этом сообщили в Telegram-канале Труха Харьков.

Так, 14 сентября произошло ДТП на улице Сумской, в ДТП попали три автомобиля, среди которых было свадебное авто.

ДТП произошло на улице Сумской - три автомобиля Subaru, Nissan и Chevrolet Aveo столкнулись на перекрестке улиц Сумская и Динамовская.

В частности, в аварию попало свадебное авто Chevrolet Aveo.

Пока нет информации о пострадавших.

Видео с места аварии можно увидеть здесь.

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