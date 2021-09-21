На Харківщині спалахнула потужна пожежа

21 вересня о шостій ранку вогнеборці отримали повідомлення про пожежу на території приватного підприємства з переробки м'яса в Люботині.

Рятувальників викликали співробітники цеху.

На момент прибуття пожежників у приміщенні приймання сировини горів котел для варіння продукції, електрощитова та утеплювач холодильника на площі 15 квадратних метрів.

Ймовірною причиною загоряння було коротке замикання в електрощитку і загоряння кабелів в холодильній камері.

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Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

На місце виїхали два відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.

У квартирі на п'ятому поверсі горіла комп'ютерна техніка та меблі. Загальна площа загоряння склала 3 м кв.

Через годину рятувальники ліквідували загоряння.

На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці встановлюють причину пожежі.

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