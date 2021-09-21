На Харьковщине вспыхнул мощный пожар
21 сентября в шесть утра пожарные получили сообщение о пожаре на территории частного предприятия по переработке мяса в Люботине.
Спасателей вызвали сотрудники цеха.
На момент прибытия пожарных в помещении приемки сырья горел котел для варки продукции, электрощитовая и утеплитель холодильника на площади 15 квадратных метров.
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Вероятной причиной возгорания было короткое замыкание в электрощитке и возгорание кабелей в холодильной камере.
К слову, в Харькове вспыхнул пожар
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.
В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.
Через час спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара.
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