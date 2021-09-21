На Харьковщине вспыхнул мощный пожар

21 сентября в шесть утра пожарные получили сообщение о пожаре на территории частного предприятия по переработке мяса в Люботине.

Спасателей вызвали сотрудники цеха.

На момент прибытия пожарных в помещении приемки сырья горел котел для варки продукции, электрощитовая и утеплитель холодильника на площади 15 квадратных метров.

Вероятной причиной возгорания было короткое замыкание в электрощитке и возгорание кабелей в холодильной камере.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

На место выехали два отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС.

В квартире на пятом этаже горела компьютерная техника и мебель. Общая площадь возгорания составила 3 м кв.

Через час спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину пожара.

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