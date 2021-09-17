У Харківській області зникла неповнолітня
Дівчина більше тижня не була вдома, а її мати довго замовчувала про зникнення.
Про це повідомили в поліції Чугуївщини.
У поліцію звернулася жінка з інформацією про те, що її 17-річна дочка вісім днів тому пішла з дому і не повернулася.
До цього мати ніяк не реагувала на відсутність дитини і в правоохоронні органи не зверталася.
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Сотруднкі поліції знайшли зниклу-вона перебувала у своїх знайомих. За її словами вона втекла з дому через постійні конфлікти.
До слова, на дах Харківського цирку забралися підлітки
Про це повідомили в місцевих-телеграм каналах.
У Харкові молоді люди забралися на дах цирку на площі Бугримовій.
"Джокер і його клоуни", - написав один з харків'ян в коментарях під фото.
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