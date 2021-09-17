В Харьковской области пропала несовершеннолетняя
Девушка больше недели не была дома, а ее мать долго умалчивала о пропаже.
Об этом сообщили в полиции Чугуевщины.
В полицию обратилась женщина с информацией о том, что ее 17-летняя дочь восемь дней назад ушла из дома и не вернулась.
До этого мать никак не реагировала на отсутствие ребенка и в правоохранительные органы не обращалась.
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Сотруднки полиции нашли пропавшую - она находилась у своих знакомых. По ее словам она сбежала из дома из-за постоянных конфликтов.
К слову, на крышу харьковского цирка забрались подростки
Об этом сообщили в местных-телеграм каналах.
В Харькове молодые люди забрались на крышу цирка на площади Бугримовой.
«Джокер и его клоуны», — написал один из харьковчан в комментариях под фото.
Напомним, на Харьковщине подростки на детский площадке избили мужчину: "на лужайке читал книгу"
Ранее Politeka сообщала, что изверг выгнал жену с 2-летним ребенком на улицу: "Стояла с малышом в пижаме"
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