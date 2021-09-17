У Харківській області спалахнула масштабна пожежа

Про це повідомляє телеграм-канал "Віха".

Так, горить суха трава в полі. Судячи з кадрів, на місце НП прибули пожежники.

"Скільки не пиши про пожежі в екосистемі, свідомості це нашим людям не додає! Навіть викинутих з вікна авто недопалок 🚬 створює велику проблему. Ну і вбиває зайчиків, мишок польових, їжачків та ін. Зараз", - йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації про пожежу на даний момент немає.

До слова, у Харкові безліч будинків залишилися без світла через пожежу.

Спочатку загорілося листя, яке, ймовірно, не прибрали комунальники. Пізніше вогонь перекинувся на трансформатор.

"На ювілейному горять листя з гілками і від них загорівся трансформатор. Будинки залишилися без світла", - йдеться в повідомленні.

"Я в шоці що відбувається в Харкові", "хто говорить що чули як трансформатор грюкнув, хтось ні. Вогонь вже побачили за фактом. П'ятишки без світла, у 9 поверхівок свій трансформатор ,у них все норм", " вибухнув трансформатор. Без світла тепер кілька днів сидіти", я живу в будинку поруч

Був глухий хлопок. Провід вибухнув скоріше за все", - пишуть харків'яни в коментарях.

Відео з місця НП можна побачити тут.

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