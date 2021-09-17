В Харьковской области вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".

Так, горит сухая трава в поле. Судя по кадрам, на место ЧП прибыли пожарные.

"Сколько не пиши о пожарах в экосистеме, сознательности это нашим людям не прибавляет! Даже выброшенных из окна авто окурок 🚬 создаёт большую проблему. Ну и убивает зайчиков, мышек полевых, ежиков и др. Валковский район. Сейчас", - говорится в сообщении.

Официальной информации о пожаре на данный момент нет.

К слову, в Харькове множество домов остались без света из-за пожара.

Сначала загорелись листья, которые, вероятно, не убрали коммунальщики. Позже огонь перебросился на трансформатор.

"На Юбилейном горят листья с ветками и от них загорелся трансформатор. Дома остались без света", - говорится в сообщении.

"Я в шоке что происходит в Харькове", "кто говорит что слышали как трансформатор хлопнул, кто-то нет. Огонь уже увидели по факту. Пятишки без света, у 9 этажек свой трансформатор, у них все норм", "Взорвался трансформатор. Без света теперь несколько дней сидеть", Я живу в доме рядом

Был глухой хлопок. Провод взорвался скорей всего", - пишут харьковчане в комментариях.

Видео с места ЧП можно увидеть здесь.

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