У Харківському ресторані прогриміла стрілянина

Місцеві ЗМІ повідомляють, що біля ресторану "Чилі " на проспекті Незалежності застрелився чоловік.

Інформацію про те, що в ресторані сталося самогубство, підтвердила начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Баранник, передає "Об'єктив".

Також в поліції на даний момент немає точної інформації про особу загиблого.



У мережі з'явилася інформація , що загиблий залишив передсмертну записку, зміст якої на даний момент не відомо.

На місці працює поліція, всі деталі інциденту з'ясовуються.

До слова, в Харківській області поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого.

Так, в поліцію надійшло повідомлення від випадкового перехожого про те, що в Чугуївському районі біля магазину сталася бійка.

Він став свідком того, як невідомий чоловік вдарив іншого ножем і побіг у невідомому напрямку.

На місці події поліцейські виявили тіло 40-річного місцевого жителя.

Менш ніж за годину правоохоронці розшукали та затримали 39-річного чоловіка.

Нагадаємо, що харків'янин регулярно знущався над своїм 71-річним батьком: у справу втрутилася поліція

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